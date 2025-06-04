Жилой дом сгорел после удара молнии

В Пермском крае молния уничтожила деревенский дом, пожарные предотвратили переход огня на соседнее жилище, проинформировало ГУМЧС РФ по региону. Пострадавших нет.

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Жильцы дома на улице Молодежной в деревне Тарова под Кудымкаром, по данным ведомства, услышали 2 июня вечером странный звук. Снаружи ничего необычного не происходило, но подбежавшие к жильцам люди сказали, что горит крыша жилища. Огонь быстро распространялся.

"Предварительно: причиной пожара могли послужить грозовые разряды, - говорится в сообщении. - Площадь пожара составила 96 кв. метров".

Пожарные не допустили перехода огня на соседний дом, до которого было порядка 10 метров. Возгорание тушили 20 сотрудников и спецтехника.

От большого деревянного дома остались лишь обугленные остатки. Уцелели только металлические листы кровли. Постройки во дворе также уничтожены.