Воспитательница детсада оттаскала ребенка по земле

В Хабаровске воспитательница детсада оттаскала ребёнка по земле и сложила на него ноги, пишет «Amur Mash».

© Московский Комсомолец

Семилетний мальчик, по данным канала, отказывался одеваться на прогулку. Тогда 56-летняя воспитательница взяла «его за капюшон и силой приволокла на улицу». При этом «сдавливала курткой шею». Затем женщина «несколько раз ударила» ребенка и «оставила на асфальте, как подставку для ног».

Возбуждено уголовное дело. Бывшему педагогу «светит три года колонии».