Мужчин, которые затолкали в багажник блогера на Ярославском вокзале в Москве, отпустили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

"Шесть мужчин, унесших в багажнике Арега, только что отпустили из отдела полиции, куда их доставляли для выяснения обстоятельств. Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин проходят мимо станции метро и садятся в автомобиль. На заданные автором видео вопросы они не отвечают.

Появились новые подробности о задержанных за похищение бизнес-тренера в Москве

По информации канала, после инцидента мужчины уехали с вокзала на том же Mercedes. При этом, когда иномарку остановили, в багажнике человека не было.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался блогер и бизнесмен Арег Щепихин.