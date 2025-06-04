Выросло количество пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Российские экстренные службы уточнили количество пострадавших при крушении поезда в Брянской области - различные травмы получили 118 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства отметил, что жертвами крушения стали семеро человек. Пятеро детей числятся в списке пострадавших пассажиров поезда.

В ночь на 1 июня на поезд, следовавший по маршруту Климов - Москва в Брянской области, обрушился автомобильный мост. В результате локомотив и вагоны сошли с рельсов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что среди пострадавших есть восьмимесячный ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

В ту же ночь железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился на автомобильную дорогу. Травмы получили машинист и два его помощника.

Следственный комитет (СК) России квалифицировал эти происшествия как теракты. В СК заявили, что организаторы подрыва моста и железнодорожной инфраструктуры действовали по указанию украинских властей.