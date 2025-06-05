СК России приостановил работу головного офиса издания URA.RU

Следственный комитет России приостановил деятельность головного офиса издания URA.RU в Екатеринбурге.

«Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Одновременно идёт обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что следователи хотят выяснить источники происхождения информации о событиях криминального характера в регионе.

Ранее местные СМИ сообщали, что полиция задержала двух сотрудников редакции URA.RU в Екатеринбурге.