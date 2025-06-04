Появились новые подробности о задержанных за похищение бизнес-тренера в Москве

Задержанные за похищение бизнес-тренера Арега Щепихина назвали себя росгвардейцами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчины предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у них основания для такого задержания.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

У Ярославского вокзала в Москве похитили человека

Позднее автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе. В салоне был водитель и два пассажира.