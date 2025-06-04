Охранники жестоко избили участника СВО на автовокзале в российском городе

В Ростове-на-Дону охранники на главном автовокзале избили человека в военной форме. Видео опубликовал телеграм-канал «Это Ростов!».

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По словам подписчицы паблика, у мужчины не было с собой паспорта, и его не пропустили на автобус.

После этого к нему подошел один охранник, произошел конфликт, он начал избивать бойца, а потом позвал других охранников, которые набросились на него толпой.

На кадрах видно, как три человека жестоко бьют руками и ногами лежащего на земле мужчину в камуфляже и с рюкзаком, а тот пытается закрываться от ударов руками.

Официальных комментариев, как и информации, что стало причиной конфликта, пока не было.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мигранты избили раненого участника СВО. Конфликт возник из-за парковки автомобиля. Боец, который в прошлом служил в ЧВК «Вагнер», описал напавших на него людей как «лиц азиатской национальности».