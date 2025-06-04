Российского миллиардера обвинили в покушении на организацию заказного убийства

Российский миллиардер, владелец частной недвижимости в Москве Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства, исполнителями которого должны были стать члены банды и бывшие сотрудники СОБР «Рысь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что Цимбаев, пробудет под стражей до 11 сентября 2025 года.

Собеседник агентства добавил, что речь идет о преступлении, совершенном в 2003 году. Потерпевшим по делу считается бывший советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин. Злоумышленникам не удалось его ликвидировать.

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Газета «Коммерсантъ» писала, что в январе Басманный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова, который проходил по тому же делу. По версии следствия, он был посредником и заказчиком убийств, осуществленных организованной преступной группой, в числе которой экс-сотрудники СОБР «Рысь».