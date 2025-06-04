Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в отдел полиции Екатеринбурга

Сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД провели обыски в отделении полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Об этом сообщает ural.kp.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, проверка была проведена также в отделе участковых уполномоченных. Как уточнил источник, силовики провели работу с начальником службы участковых уполномоченных, участковым и начальником отдела по вопросам миграции.

Другой собеседник ural.kp.ru заявил, что служебное расследование было начато после того, как задержанные во время рейда нелегальные мигранты сказали, что их «крышуют» сотрудники этого отдела полиции. Информация была передана в УФСБ.

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В конце мая в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что с начала 2025 года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев. В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

Ранее силовики устроили обыски в офисе компании Zenden.