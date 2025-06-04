В Японском море произошел пожар на судне с российскими моряками

Рыболовная шхуна "Айсберг" загорелась в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

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Экипаж корабля – 17 граждан России – покинул борт на двух плотах. Моряков спас транспортный рефрижератор "Остров Ионы", который получил сигнал бедствия и оперативно подплыл к аварийному судну.

Судно с российскими моряками загорелось в Южной Корее

Ранее нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, неподалеку от земель Германии. Инцидент случился к северо-востоку от города Кюлунгсборна федеральной земли Мекленбурга – Передняя Померания. Все 7 членов экипажа были спасены.

Еще один инцидент произошел до этого в китайской провинции Цзянсу, где пришвартованный у Наньтуна бывший тяжелый авианесущий крейсер "Минск" проекта 1 143, проданный РФ, загорелся во время ремонтных работ.