Mercedes похитителей замечали сопровождающим авто человека из окружения Кадырова

Mercedes похитителей блогера Арега Щепихина замечали в сопровождении авто человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, Саидахмеда Эльдарбиева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В публикации отмечается, что Эльдарбиева в ряде СМИ называли помощником Кадырова и одним из ближайших людей двоюродного брата политика — Турпала-Али Ибрагимова, первого замруководителя администрации главы Чечни.

Полицейские не нашли похищенного на Ярославском вокзале бизнес-тренера

Связан ли Эльдарбиев с сегодняшним похищением — неизвестно, пишет канал. По предварительной информации, после задержания похитителей на Киевском шоссе выяснилось, что самого похищенного в автомобиле нет.

О похищении у Ярославского вокзала в Москве стало известно 3 июня. Человека затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами. Похищенным оказался бизнес-тренер и блогер, оскорблявший мусульман, чеченцев, дагестанцев и блогеров, Арег Щепихин.