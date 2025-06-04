Полицейские не нашли похищенного на Ярославском вокзале бизнес-тренера

В ходе задержания черного автомобиля Mercedes полицейские не нашли бизнес-тренера Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По его данным, во время задержания похищенного Щепихина в машине уже не было. Официально данная информация не подтверждена. Также неизвестно, что произошло с похищенным, на месте работает следственная группа.

Появились новые кадры похищения мужчины в центре Москвы

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Им оказался бизнес-коуч Арег Щепихин. Ранее он опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман. Позднее появилась информация о задержании похитителей.