Раскрыт возможный мотив похищения мужчины в центре Москвы

Причиной похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве могли стать его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, похищенным оказался 39-летний предприниматель Арег Щепихин, проживающий в Химках. Накануне он записал несколько видео с оскорблением в адрес чеченцев и мусульман. Кроме того у него есть несколько роликов с обвинениями в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова. Последнее видео, в котором Щепихин назвал Портнягина и предпринимателя Григория Аветова «наркоманами» и «самой большой угрозой для РФ», он записал прямо с Ярославского вокзала, откуда его позже и похитили. Предполагается, что именно этим роликом он и выдал свое местоположение.

«Причиной похищения Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, предварительно, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман», — говорится в тексте.

Отмечается, что ряд чеченских блогеров, которые увидели ролики предпринимателя, требовали найти его и наказать.

Ранее Baza опубликовала кадры похищения Щепихина на Ярославском вокзале. На них видно, как четверо мужчин тащат его и запихивают в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР. Сам Щепихин в это время зовет на помощь и просит вызвать полицию.