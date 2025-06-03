У Ярославского вокзала в Москве похитили человека

Очевидцы сообщили о похищении человека у Ярославского вокзала в Москве, передает Telegram-канал Baza.

По словам свидетелей, несколько человек схватили мужчину и заперли его в багажнике «Мерседеса» с мигалкой и номерами АМР. При этом мужчина звал на помощь прохожих и просил вызвать полицию. Информации от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Ранее в Якутии сотрудники полиции задержали трех студентов после жалобы жителя на похищение. В полицию обратился мужчина, по словам которого, его похитили неизвестные и, угрожая ему пистолетом, отняли деньги. Личности подозреваемых были установлены — ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 20 лет.