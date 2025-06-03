В ООН прокомментировали подрывы мостов в России

ООН скорбит в связи с гибелью "всех гражданских" в конфликте России и Украины. Об этом заявил представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик.

"Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Таким образом Дюжаррик ответил на вопрос о том, осуждает ли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

Напомним, ЧП произошли 31 мая и 1 июня. Речь идет о подрывах участков железной дороги и конструкции моста. Случившееся, в свою очередь, привело на разных участках к сходу пассажирского, грузового и диагностического поездов.

Жертвами стали семь человек, еще 113, в том числе - дети, получили травмы различной степени тяжести.

Первое ЧП случилось 31 мая в 22.44 мск на перегоне Пильшино - Выгоничи Брянской области. На проходящий пассажирский поезд обрушился пролет автомобильного моста, который был подорван. В вагонах находились 388 человек.

Второе ЧП зафиксировано 1 июня около трех часов ночи в Курской области. Там на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка также произошел подрыв железнодорожного моста. В результате проходивший состав рухнул на дорогу. Жертв в результате случившегося удалось избежать, однако локомотивная бригада была госпитализирована в полном составе.

Следственный комитет России квалифицировал подрывы как террористические акты.