Массовый сбой электричества произошел в Омске, без света остались сразу несколько районов города. Об этом сообщает «NGS55.ru».

По данным портала, сбой в электричестве произошел около 22:30 по местному времени. В частности, без света остались жители Нефтяников, Левого берега, Чкаловского поселка, Амура и улицы Ленина. Отмечается, что в некоторых районах свет снова появился практически сразу, а в других его не было более продолжительное время. Кроме того вместе с электричеством в части домов отключалось водоснабжение.

По словам очевидцев, которые приводит Mash, перед отключением света был слышен гул, а затем звук, похожий на взрыв. При этом, согласно информации агентства «Новый Омск», до сбоя были слышны хлопки, которые могут свидетельствовать о замыкании. Также местные жители заметили вспышки в районе ТЭЦ-5.

В диспетчерской службе «Омскэлектро» заявили, что отключение связано с большим напряжением электричества, с проблемой также разбираются в ТГК-11.