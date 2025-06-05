Силовики задержали москвичку, подозреваемую в убийстве матери

Сотрудники силовых структур задержали девушку, подозреваемую в убийстве матери, тело которой нашли в полиэтиленовом пакете в квартире дома на улице Строителей в Москве. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

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— По подозрению в совершении убийства женщины на юго-западе Москвы задержана ее дочь. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи столичного СК приступят к ее допросу. В ходе осмотра квартиры потерпевшей обнаружено предполагаемое орудие преступления, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи назначили дактилоскопические и молекулярно-генетические экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Силовики продолжают расследование дела.

Тело погибшей матери обнаружили днем 4 июня. Труп был в полиэтиленовом пакете. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.