У вора женского белья обнаружили коллекцию из сотен разноцветных трусиков

В Японии мужчину задержали при попытке украсть женское белье из прачечной самообслуживания. Об этом пишет Japan Times.

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44-летнего Мицуру Тоенагу арестовали за попытку украсть четыре предмета женского белья в прачечной города Осака вечером 8 мая. За подозрительными действиями Тоенагу застал случайный прохожий, схватил его и удерживал до приезда полиции.

Позже арестованный признался, что более 100 раз с сентября 2024 года совершал подобные кражи. Во время обыска дома Тоенаги, сотрудники полиции обнаружили комод, в котором хранилось более 450 женских трусиков и других предметов нижнего белья. При этом трофеи извращенца были разложены в соответствии с цветами.

По каким статьям японцу предъявили обвинения, не уточняется.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Таиланде мужчина украл трусики из прачечной, а затем извинился и вернул их. Мужчина приложил к белью записку с извинениями и деньги.