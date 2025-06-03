Подросток отдал мошенникам отцовский сейф с 9 млн рублей

В Алтайском крае мошенники запугали подростка уголовным делом в отношении его родителей и заставили вынести из квартиры сейф с миллионами. Об этом сообщает краевое управление МВД.

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С заявлением в полицию обратился 45-летний житель Барнаула, он сообщил, что его сын стал жертвой мошенников и вынес из квартиры сейф со сбережениями. Выяснилось, что неизвестные связались со старшеклассником под видом директора школы, в которой он учится. Подросток продиктовал лжедиректору код из СМС-сообщения, сразу после этого связь прервалась.

В дальнейшем школьнику позвонил «следователь», который запугал мальчика тем, что его родителей привлекут к уголовной ответственности за переводы денег в недружественную страну. Чтобы отец и мать не попали за решетку, злоумышленники убедили мальчика, что нужно собрать все имеющиеся дома наличные и передать курьеру для сохранения.

Подросток объяснил, что деньги находятся в сейфе, но код он не знает. Тогда аферисты вызвали к дому такси, мальчик замотал сейф в упаковочную бумагу и передал водителю. Согласно легенде, школьник якобы передавал мангал, который нужно было отправить другу в другой город. В сейфе находилось 9 млн рублей. Личность таксиста установлена, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.