Суд оштрафовал эмигрировавшего иноагента Плющева*

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом) на 15 тысяч рублей за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Плющев привлечен к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ, предусматривающей наказание за участие в деятельности нежелательных организаций.

В суде уточнили, что Берлинский центр Карнеги является структурным подразделением фонда, признанного нежелательным решением Генпрокуратуры от 1 июля 2024 года.

Александр Плющев был признан иноагентом в октябре 2022 года. С 1994 по 2022 год он являлся сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», где вел авторские и новостные программы. В настоящее время журналист занимается развитием собственного YouTube-канала The Breakfast Show и проживает в Вильнюсе, куда эмигрировал в 2022 году.

3 мая стало известно, что в отношении журналиста Александра Плющева могут возбудить уголовное дело из-за неоднократного нарушения законодательства о маркировке публикаций лиц, признанных иностранными агентами.