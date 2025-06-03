Двое детей отравились таблетками в загородном лагере под Тюменью

Двое несовершеннолетних отравились таблетками на территории детского лагеря под Тюменью. Сейчас их здоровье находится вне опасности, сообщили в пресс-службе информационного центра регионального правительства.

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В местных СМИ ранее появилась информация о том, что 13-летние мальчик и девочка приняли таблетки в лагере "Олимпийская Ребячка", чтобы симулировать болезнь и вернуться домой.

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что обоих отправили на амбулаторное лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В свою очередь, департамент соцразвития региона начал проверку по факту произошедшего. Кроме того, прокуратура области проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и оценит действия ответственных лиц.

Ранее в Сочи семиклассник скончался от отравления неизвестным веществом. По данным правоохранителей, 13-летний подросток употребил его на городской площади, после чего потерял сознание и умер. На месте происшествия был найден баллончик для портативной газовой горелки. Возбуждено уголовное дело.

До этого неизвестным веществом отравились еще трое несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет в подмосковном Волоколамске. Находясь в одной из квартир города, они почувствовали недомогание, потеряли сознание, и их госпитализировали с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Врачи оказали им необходимую медпомощь, их жизням ничего не угрожает.