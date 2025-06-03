В Ленобласти сгорел дотла приют для животных

В Тосненском районе Ленобласти сгорел приют для животных «Кошкин дом» с более 50 питомцами внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, здание, в котором жили пушистые животные вместе с хозяйкой, сгорело дотла. В доме обвалились потолок и крыша.

Сообщается, что пожар начался, когда владелица приюта вышла в соседний «вагончик», чтобы покормить животных, находящихся под карантином: 22 кошки, три собаки и шесть ворон.

«Сейчас хозяйке и выжившим животным негде жить — также у малюток нет никакого корма», — говорится в сообщении.

Точные причины возникновения пожара не уточняются. В настоящий момент волонтеры помогают разгребать завалы на месте происшествия.

До этого на Алтае мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, не потушив окурок. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бросил окурок в сторону пепельницы, но не проверил, потух ли он. После этого мужчина покинул квартиру, а тлеющий окурок вызвал возгорание дивана. В результате распространения огня, сгорело суммарно четыре квартиры.