Суд Первомайского района Бишкека признал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 годам лишения свободы, пишет ТАСС.

Ранее суд объединил несколько уголовных дел в одно производство. В частности, Алмазбека Атамбаева обвинили в незаконном обогащении при модернизации ТЭЦ, беспорядках, произошедших 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, а также в незаконном получении земельных участков в Кой-Таше.

Прокуратура запросила для фигурантов: 11 лет тюрьмы для Алмазбека Атамбаева и Каната Сагымбаева; по 10 лет для Равшана Джеенбекова, Фарида Ниязова и Фархада Баабиева; пробацию без срока для Асель Кодурановой, Ирины Карамушкиной и Кундуз Жолдубаевой.

Во вторник, 3 июня, Атамбаев был признан виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш.

Бывшего президента также приговорили к конфискации имущества и лишили всех государственных наград.

Остальные фигуранты дела получили от 7 до 15 лет лишения свободы. Асель Кодуранову приговорили к 3 годам пробационного надзора, Кундузу Жолдубаеву и Мээрбека Мискенбаева — к 5 годам пробационного надзора.

Напомним, что летом 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, но три года спустя решение отменили и направили дело на новое рассмотрение.

Кроме того, на фоне резкого ухудшения здоровья экс-президента освободили из колонии и разрешили выехать за границу на лечение. Сейчас он находится за границей.