В пограничной зоне с Россией обнаружено тело сражавшегося на стороне ВСУ иностранного наёмника. Инцидент произошел в окрестностях Демидовки, Белгородская область. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств.

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Согласно их информации, тело было найдено 25 мая в рамках проведения эвакуационных работ. Предварительный осмотр указывает на то, что погибший, вероятнее всего, являлся наемником, воевавшим за Украину. На это указывают элементы экипировки: униформа, соответствующая стандартам НАТО, синяя нарукавная повязка, а также снаряжение иностранного производства. Агентство ТАСС сообщает, что при погибшем были обнаружены документы, подтверждающие его принадлежность к Королевству Испания.

Ранее СМИ сообщали о решении англоязычного подразделения наемников Chosen Company покинуть ряды ВСУ, прекратив свою деятельность после почти трех лет участия в конфликте. По информации СМИ, с начала боевых действий на Украине было ликвидировано более двадцати британских наемников. В мае также стало известно о гибели 34-летнего итальянского наемника Антонио Омара Дриди в зоне проведения спецоперации.