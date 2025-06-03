Секта атаковала почтовые ящики россиян непонятными брошюрами

В Невском районе Санкт-Петербурга жители обнаружили в своих почтовых ящиках загадочные брошюры, написанные на aрхаичном языке, напоминающем дореформенный русский, пишет "МК в Питере". Как выяснилось, тексты могут принадлежать сектантскому движению «еговистов-ильинцев» — законспирированной организации, чьи адепты десятилетиями остаются в тени.

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По словам сектоведа Александра Дворкина, брошюры содержат репринты дореволюционных материалов, созданных последователями Николая Ильина, основавшего это религиозное течение в 1840-х годах. Примечательно, что в листовках нет призывов вступить в группу, контактов или адресов собраний.

Эксперт подтвердил, что две из распространяемых брошюр ранее были признаны Верховным Судом РФ экстремистскими.

Дворкин отметил, что подобные материалы периодически появляются в разных городах России, но сама организация остается призрачной: ни штаб-квартир, ни публичных мероприятий, ни даже четких свидетельств ее существования.

«Нужно предполагать, что какая-то глубоко законспирированная структура есть, но как она вербует сторонников, никуда не зазывая, — загадка», — добавил он.

Несмотря на отсутствие прямой угрозы, жители Петербурга встревожены — особенно те, кто пытался расшифровать странные тексты. Власти пока не комментируют ситуацию, но эксперты советуют игнорировать подобные материалы и сообщать о них в правоохранительные органы.