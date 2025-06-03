Пытавшаяся поджечь самолет зажигалкой россиянка заплатит авиакомпании сотни тысяч рублей
Россиянка, пытавшаяся поджечь самолет авиакомпании «Победа» зажигалкой, заплатит перевозчику сотни тысяч рублей штрафа за свой дебош. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
Уточняется, что Выборгский районный суд удовлетворил иск компании к Земфире Глазыриной о возмещении вреда. Перевозчик запросил взыскать с дебоширки 378 тысяч рублей.
Сам инцидент произошел в январе 2024 года на рейсе Сочи — Санкт-Петербург. Глазырина вела себя деструктивно в течение всего полета: она курила на борту электронную сигарету, грубила попутчикам, не реагировала на просьбы успокоиться, оскорбляла членов экипажа и даже угрожала окружающим расправой. Затем она встала с места, достала зажигалку и заявила, что подожжет борт. Стюардесса отняла у нее огнеопасное средство, но пассажирка не собиралась останавливаться.
Глазырина попыталась открыть дверь самолета и начала вырываться, когда ее остановили. Она требовала выпустить ее с круизного лайнера. Члены экипажа приняли решение связать ей руки стяжками, однако дебоширка вырвалась и ударила сидевшего впереди человека.
Из-за происходившего на борту капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Саратове. Там Глазырину передали полиции.
Ранее пассажир авиакомпании Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя. Успокоить дебошира удалось только полицейским, которые ждали борт в аэропорту Сургута.