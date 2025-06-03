В Петербурге ликвидировали пожар, где погибли два человека

Пожар в трехкомнатной квартире в доме на Обводном канале в Санкт-Петербурге, где погибли два человека, ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"По уточненной информации, в трехкомнатной квартире общей площадью 130 кв. м обгорела обстановка на площади 45 кв. м, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 кв. м. <…> В 16:55 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Из опасной зоны были эвакуированы 15 человек, в том числе один ребенок. Двое погибших были обнаружены на месте пожара в квартире.

Сообщение о пожаре поступило в 13:26. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту в течение семи минут. Огонь уже вырывался из окон квартиры на третьем этаже, угрожая перекинуться выше по строительным лесам. Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на большую площадь и в кратчайшее время локализовать огонь.

К ликвидации пожара было привлечено семь единиц техники и 27 человек личного состава.