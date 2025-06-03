В Крыму задержан пособник украинских спецслужб

ФСБ России сообщила о задержании жителя Феодосии, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. По данным ведомства, мужчина собрал самодельное взрывное устройство по указанию куратора из СБУ и спрятал его в Севастополе для подготовки теракта. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатки. На допросе задержанный рассказал, что сам установил контакт с СБУ, после чего ему дважды поручили забрать из тайников пакеты с взрывчатыми веществами и остальными компонентами. Затем он получил от украинских кураторов видео с инструкцией по сборке взрывного устройства.

Агент украинских спецслужб задержан на территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Сотрудники российской спецслужбы установили, что житель Феодосии 1965 года рождения инициативно предложил свою помощь СБУ и был привлечён её представителем к конфиденциальному сотрудничеству.

«По заданию куратора фигурант изъял из двух тайников в Республике Крым заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них СВУ, состоящее из бризантного взрывчатого вещества весом свыше 1 кг 200 г, электродетонатора, самодельного электрического приёмника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов — гвоздей весом почти 500 г. Изготовленное СВУ злоумышленник заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя», — говорится в сообщении ведомства.

Следственным отделом управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В ходе допроса мужчина подтвердил, что установил контакт с представителями украинской спецслужбы.

«Когда началось СВО, я как-то понял, что не могу оставаться равнодушным, и каким-то эмоциональным всплеском я просто вышел на сайт спецслужб Украины и предложил свои услуги — чем я могу помочь? В один прекрасный день мне предложили поехать в одно из сёл и по координатам забрать там два пакета. Я их забрал. Мне гарантировали, что оно не взорвётся. Два пакета, плотно обмотанные скотчем, небольшого размера. Там было вот это самое взрывное вещество. Я не специалист, что это там — пластид или что-то. А во втором там были все остальные компоненты: детонатор, запал, пульт, дистанционный пульт и так далее. Привёз, там в гараже держал», — сказал он.

По его словам, через некоторое время он забрал ещё два пакета, после чего спустя ещё шесть месяцев он получил предложение собрать СВУ.