В Алма-Ате на стройке обрушился башенный кран

Оператор башенного крана погиб при его обрушении во время строительных работ в Бостандыкском районе Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции казахстанского мегаполиса.

"Сегодня около 16:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) во время строительных работ произошло опрокидывание башенного крана. В результате происшествия погиб оператор крана. По данному факту отделом полиции при Управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям города проинформировали, что на место происшествия "незамедлительно были направлены сотрудники Управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия".

Казахстанские СМИ сообщают, что башенный кран упал на строительной площадке одного из возводимых жилых комплексов.