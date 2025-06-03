Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по фактам подрывов мостов в Брянской и Курской областях по статье о терроризме, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом пишет ТАСС.

Подрывы мостов произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области при ЧП погибли 7 человек, 113 пострадали. В Курской области мост обрушился во время движения грузового локомотива, бригаду поезда госпитализировали.

«Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)», — подчеркнула Петренко.

Представитель ведомства отметила, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан.

По ее словам, в ходе первоначальных следственных действий изъяли части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства.

Выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Петренко уточнила, что при оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений.