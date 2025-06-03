Подрыв мостов в двух российских регионах квалифицировали как теракт

Подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, теракты были спланированы так, чтобы под удар попали сотни человек. В результате схода составов пострадали 113 человек, еще семь человек не выжили.

Подрыв и обрушение моста в Брянской области, под которым проезжал пассажирский поезд, произошли вечером 31 мая. На следующий день железнодорожный мост подорвали и в Курской области — в тот момент по нему ехал грузовой локомотив.