Жительница Горловки в Донецкой народной республике получила ранения, подорвавшись на боеприпасе типа «колокольчик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

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«Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа «Колокольчик» ранена мирная жительница Горловки», — рассказал градоначальник.

В начале мая в Белгородской области мирный житель пострадал при детонации мины «колокольчик». По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, житель села Беловское косил траву на своем участке и заметил подозрительный предмет. Когда он к нему нагнулся, произошел взрыв. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги доставили в областную клиническую больницу.

19 апреля в Курской области житель Беловского района наступил на оставленную ВСУ мину «лепесток». 49-летний мужчина получил минно-взрывное ранение. У него произошла травматическая ампутация правой стопы.

Суббоеприпасы типа «колокольчик» используются в «натовских» 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.