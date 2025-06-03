Суд снова признал законным приговор создателю Mr. Freeman за фейки о ВС РФ

Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный восьмилетний приговор создателю веб-сериала Mr. Freeman, мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Приговор оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года проживающего на Кипре Мунтяна заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию России. В РФ автор Mr. Freeman с весны 2023 года числится в реестре иноагентов, в декабре этого же года мультипликатора оштрафовали по статье о дискредитации армии на 40 тыс. руб., а в феврале 2024-го он был заочно арестован. Мунтян объяснял свое преследование постами о событиях в Буче весной 2022 года.

В прошлом сентябре стало известно, что против создателя Mr. Freeman могут возбудить еще одно уголовное дело. По данным ТАСС, у следователей есть основания возбудить дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). Если это произойдет, Мунтяну будет грозить до двух лет лишения свободы.