В Ульяновской области чиновника задержали по подозрению в превышении полномочий

В Ульяновске задержали начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, об этом пишет местный портал 173.RU, ссылаясь на региональное Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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«‎Предварительно, в январе–феврале чиновник незаконно обеспечил коммерческой организации победу в электронном аукционе на очистку от снега автомобильных дорог в Заволжье. Сумма контракта составила семь миллионов рублей», — сказано в статье.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, уточнили журналисты.

31 мая стало известно об аресте главы Кемеровского района Кузбасса Марины Коляденко по делу о махинациях с жильем. По данным следствия, в марте 2023 года Коляденко вместе со своим первым заместителем заключила 35 муниципальных контрактов на покупку квартир через инвестиции в строительство. Согласно договору, жилье должно было быть передано не позже 1 ноября 2023 года.

Застройщику заранее перечислили почти 90% суммы — около 294 млн рублей. Однако условия контрактов так и не были выполнены, а ущерб для местного бюджета составил почти 28 млн рублей.