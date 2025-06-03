СМИ: Школьники расстреляли из пневматического пистолета шестиклассника в Москве

Во дворе дома на улице Анны Ахматовой в поселке Переделкино в Новой Москве двое учеников школы № 1788 расстреляли из пневматического пистолета шестиклассника. Одна из пуль застряла в горле подростка, повредив артерию. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в соцсети.

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— Все случилось во дворе дома на улице Анны Ахматовой в Переделкине. Двое учеников школы № 1788 расстреляли из пневматического пистолета ученика шестого класса. 12-летний ребенок получил три ранения. Одна из пуль попала в шею, она осталась внутри и задела артерию. Мальчика на скорой увезли в Морозовскую больницу, где хирурги удалили застрявшую пулю, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мать пострадавшего ребенка сообщила, что у сына не было конфликта с хулиганами. Теперь родители ходят наказать стрелявших. Комментариев от Департамента образования Москвы и сотрудников правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.

Ранее подростки в столичном метро выстрелили из пистолета в поезд на станции «Рассказовка». Полиция оперативно установила и задержала подозреваемых. По предварительным данным, задержанные — несовершеннолетние студенты одного из столичных колледжей.