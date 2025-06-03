Стало известно, где жил исполнитель плана «Паутина»

РИА Новости опубликовало видео, снятое у дома, в котором жил возможный участник атак на аэродром в Иркутской области. Жильцы дома заявили, что видели этого человека неделю назад.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы.

Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы.

Жертв среди военных и гражданского населения в результате атак не было. В Минобороны отмечали, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов.

Позже в СМИ появились сообщения, что по делу об атаках разыскивают 37-летнего мужчину (по разным данным, уроженца Донецка или Житомира). Сообщалось, что, фуры, из которых вылетели дроны в одном из регионов РФ, были зарегистрированы на этого человека.

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По данным РИА Новости, мужчина некоторое время жил в Челябинске. Агентство опубликовало видео, снятое во дворе и в подъезде многоквартирного дома, где он жил. Также РИА Новости побеседовало с новыми жильцами его квартиры.