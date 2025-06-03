В Петербурге задержали курьера за хищение денег у блокадницы

Пожилая жительница блокадного Ленинграда в Петербурге передала курьеру мошенников все свои сбережения после телефонного разговора с незнакомцем, правоохранители задержали возможного курьера, сообщили в региональном ГУ МВД.

Злоумышленником оказался 24-летний дроппер, его задержали в ходе расследования аналогичного преступления, совершенного в Московском районе города, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Блокадница из Калининского района лишилась 14 млн рублей после того, как поверила звонку неизвестного и согласилась «декларировать» свои сбережения, передав их курьеру.

Также от действий задержанного пострадали 88-летняя блокадница с Витебского проспекта, которая лишилась 1,2 млн рублей, и 79-летний пенсионер с улицы Белышева, отдавший 350 тыс. рублей. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

До этого в Петербурге полицейские задержали пособника телефонных мошенников, который выманил у 88-летней женщины, чье детство прошло в блокадном Ленинграде, свыше 13 млн рублей.