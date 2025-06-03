Пострадавшая от рук экс-зампред Заксобрания Кировской области дала первый комментарий

Пострадавшая от рук бывшего главы фракции ЛДПР и зампреда Заксобрания Кировской области Владимира Гукасова прокомментировала произошедшее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало ранее известно, 47-летний мужчина избил женщину на проезжей части из-за дорожного конфликта. Все произошло на перекрестке Чапаева и Комсомольской. Со слов Анастасии, жертвы нападения, мужчина начал выезжать на встречную полосу для движения.

«То есть меня пытаться вытолкнуть, я его не пустила. Он вышел из машины, начал бежать к моей машине. Я припарковалась на обочине, сбоку. Увидела, как он бежит, я только успела заблокировать окна и двери», — заявила Анастасия.

Как сообщается, затем мужчина начал бить по крыше и лобовому стеклу ее автомобиля, а затем наносить удары и по ней самой. Женщина отметила, что на ее машине была наклейка, указывающая на то, что в салоне находится ребенок. Она сообщила, что нападавший не причинил вреда ее дочери, но трехлетней девочке помогли успокоиться прохожие. В результате происшествия у кировчанки диагностировали сотрясение мозга, а также ушибы лица и головы. Она намерена подать иск в суд.

Чиновник избил россиянку на глазах у ребенка

Анастасия сообщила, что нападавший уже был в полиции, но его отпустили. Расследование продолжается. В УМВД по Кирову поступило заявление от женщины и сообщения от очевидцев. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, определяется степень тяжести вреда здоровью и размер материального ущерба. Материалы переданы в следственные органы.