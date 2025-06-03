ВСУ нанесли удар по МФЦ в Сватово

ВСУ нанесли удар по зданию многофункционального центра (МФЦ) в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР), никто не пострадал, повреждено здание. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры ЛНР.

"Сегодня во время рабочего дня украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово, один из них - отделение МФЦ. Строение повреждено, выбиты окна. Благодаря слаженным действиям эвакуированы заявители и персонал. Прием приостановлен", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди работников и заявителей нет.