В ЛНР при детонации снаряда ВСУ погиб пожарный

Старший сержант внутренней службы Алексей Чернецкий погиб 2 июня из-за детонации снаряда ВСУ при тушении пожара в районе села Макарово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Вечером в районе с. Макарово произошло возгорание сухой травы и подстилки в лесном массиве. На место выехал дежурный караул. При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил командир отделения 29-й пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской. Снаряд вооруженных формирований Украины оборвал жизнь героя в 37 лет", - говорится в сообщении.

Чернецкий пришел на службу 6 лет назад. "На его счету спасенные жизни и сотни ликвидированных пожаров. Алексей Григорьевич был до конца предан своей профессии. Он был из тех, кто до последней минуты самоотверженно исполняет свой долг, не ожидая наград и похвал", - добавили в ведомстве, также выразив соболезнования родным и близким пожарного.