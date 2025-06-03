Россиянин пытался заживо сжечь тещу и женщину с ребенком

В Уярском районе Красноярского края был задержан мужчина, подозреваемый в совершении покушения на убийство троих человек посредством умышленного поджога. Об этом сообщили в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Под подозрение попал 49-летний житель города Красноярска. Следствие полагает, что между ним и его бывшей супругой имелись разногласия, основанные на ревности.

В ночное время суток 13 апреля 2025 года, движимый чувством мести, он прибыл к двухквартирному дому, расположенному в селе Новопятницкое Уярского района, где проживала мать его бывшей жены, и совершил поджог веранды, после чего покинул место преступления.

В момент совершения преступления в доме находилась мать его бывшей супруги, а в соседней квартире — женщина с ребенком. Пострадавшие, обнаружив возгорание, своевременно смогли эвакуироваться из дома через окно.

В текущий момент лицо, совершившее поджог, задержано и заключено под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общественно опасным способом.