В башкирском Стерлитамаке школьница рухнула без чувств после одной затяжки вейпом. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash Batash в Telegram.

На кадрах с установленной на подъезде камеры видно, как к сидящим на лавочке молодым людям подходят две девочки с портфелями и начинают выпрашивать затянуться электронным устройством, обещая после этого уйти. Мальчики соглашаются и дают школьницам вейп. Однако, сделав тягу, одна из них вдруг теряет сознание и падает на асфальт.

Как пишет канал, в результате на лежавшую на земле девочку обратили внимание взрослые, которые захотели вызвать скорую, но очнувшаяся школьница их остановила, заверив, что чувствует себя лучше.

Ранее в подмосковном городе Куровское 10-месячный ребенок попал в больницу из-за вейпа своих родителей. Как выяснилось, младенец вдохнул пары от электронного устройства, после чего у него начались судороги. В результате пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.