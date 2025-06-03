18-летний россиянин поднял на улице зажигалку и поплатился

В селе Афоньевка Волоконовского района Белгородской области 18-летний юноша поднял на улице предмет, похожий на зажигалку, и поплатился. По данным главы российского приграничного региона Вячеслава Гладкова, молодой человек получил минно-взрывную травму. Подробный комментарий о происшествии глава опубликовал в Telegram-канале.

Гладков отметил, что вещь взорвалась у россиянина в руках. Его доставили в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

«Ранения оказались не такими серьезными, как могли бы — минно-взрывная травма и множественные ранения правой руки», — написал белгородский губернатор.

Он добавил, что молодого человека уже выписали домой.

Глава Белгородской области призвал жителей не брать в руки на улицах незнакомые предметы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при ударе украинского дрона по «Газели» пострадал водитель.