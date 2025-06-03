Украинка оскорбила за разговор на русском языке таксиста и плюнула в него

В Одессе разгорелся очередной конфликт на языковой почве. Инцидент произошел между таксистом и пассажиркой, которая агрессивно отреагировала на то, что водитель разговаривал на русском языке, пишет телеграм-канал "Страна.UA".

Конфликт начался с отказа мужчины выполнить поездку — женщина не выбрала тариф с детским креслом, хотя перевозила ребенка.

Ситуация перешла в острую фазу, когда пассажирка начала оскорблять таксиста из-за языка общения. На записи с видеорегистратора слышно, как она называет русский «псиным» и «свинособачьим» языком, заявляет, что у водителя «челюсть не так устроена», обзывает его «рогаликом» и «русским».

В завершение конфликта женщина плюнула в мужчину через открытое окно автомобиля.