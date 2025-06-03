Дети пытались оторвать фамилии на обелиске «Воин-освободитель» в Мытищах

Дети в присутствии взрослого присели на обелиск «Воин-освободитель» в подмосковных Мытищах и пытались с него оторвать фамилии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

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— В Мытищах возбуждено уголовное дело в связи с публикацией о повреждении обелиска. Согласно видеозаписи, содержащейся в публикации социальных медиа, группа несовершеннолетних, находясь на территории, прилегающей к обелиску, совершила действия, повлекшие повреждение памятника, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Челябинска пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков. Уточняется, что 19-летний молодой человек при этом был пьян. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту произошедшего и направили его на рассмотрение в суд.