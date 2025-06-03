Мошенники заставили подростка устроить поджог нескольких машин в Нефтеюганске

В Нефтеюганске (ХМАО) жертвой изощренной схемы мошенников стал 16-летний подросток. Поддавшись на обман, он не только перевел злоумышленникам 200 тысяч рублей с материнского счета, но и совершил серию поджогов автомобилей. Об этом рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники, представившись директором школы и сотрудником правоохранительных органов, убедили девятиклассника, что его семье грозит арест из-за взлома аккаунта на "Госуслугах". Чтобы предотвратить это, подросток должен был перевести деньги на "безопасный счет", что он и сделал.

Затем злоумышленники поручили ему поджечь автомобили с патриотической символикой, уверяя, что это поможет защитить семью. Школьник, следуя инструкциям, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег четыре машины в разных районах города. Две из них удалось потушить до прибытия пожарных, никто не пострадал.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Полиция проводит расследование и устанавливает личности мошенников.

Ранее сообщалось о том, что в Сургуте вынесли приговор бывшей сотруднице туристического агентства, которая присвоила 25 миллионов рублей клиентских средств.