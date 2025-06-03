Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 110 человек

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости об увеличении количества пострадавших в железнодорожной катастрофе в Брянской области до 110 человек.

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"По уточненной информации, всего пострадали 110 человек, в том числе пять детей. В лечебных учреждениях находятся 65 пострадавших, среди них четыре ребенка", - сказал представитель экстренных служб.

Он отметил, что семь человек в результате обрушения моста погибли.

Напомним, поздно вечером 31 мая взорванный мост в Брянской области обрушился на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.