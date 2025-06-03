Жителям Коми и Кировской области вынесли приговор за терроризм

Жителей Коми и Кировской области осудили за участие в террористической деятельности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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По данным спецслужбы, Геннадий Калашников и Валерий Шипичкин занимались поджогами военных объектов, а также распространяли призывы к террористическим действиям. Их деятельность была пресечена в результате совместной работы ФСБ и Следственного комитета.

Следствие установило, что оба обвиняемых были завербованы через мессенджеры Telegram и Element. К их радикализации, по информации ФСБ, причастны украинские спецслужбы.

Суд признал мужчин виновными в терроризме и экстремизме. Калашников получил 15 лет колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме, также назначен штраф — 400 тысяч рублей. Шипичкину суд назначил 19 лет лишения свободы с четырьмя годами тюрьмы в начале срока и штрафом в 560 тысяч рублей.

В конце мая стало известно, что в Москве силовики предотвратили теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.