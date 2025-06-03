Жительница Кировской области пострадала после конфликта с экс-участником Заксобрания региона Владиславом Гукасовым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на перекрестке Чапаева и Комсомольской в Кирове. По данным Telegram-канала, 29-летняя женщина с ребенком в салоне поворачивала на дороге. Ехавший на Mercedes экс-зампред Заксобрания якобы предположил, что она его подрезала.

После этого мужчина выбежал на проезжую часть, где несколько раз ударил по машине и назвал водительницу «жирной мразью». Затем он якобы нанес несколько ударов женщине по голове.

На кадрах с места видно, как мужчина в черной одежде ударяет рукой об автомобиль, на другом отрывке видео – бьет водительницу.

«После этого Гукасов быстро укатил с места, а женщина вызвала полицию», – сообщается в публикации.

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В результате пострадавшей понадобилась помощь медиков. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.