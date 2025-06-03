Российский подросток стал серийным поджигателем ради спасения сестры и матери

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 16-летний подросток совершил серию поджогов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в Нефтеюганске в полицию поступило четыре звонка о возгорании машин в разных микрорайонах. Три иномарки сгорели, а четвертую спас от огня владелец. Полицейские установили личность поджигателя, им оказался девятиклассник. После задержания он рассказал, что поджечь автомобили ему приказали по телефону. Сначала подростку позвонила якобы заведующая школы и попросила прислать фото паспорта. Затем ему поступил звонок от лжесотрудника правоохранительных органов, который убедил школьника, что его деньги в опасности. Тогда мальчик перевел 200 тысяч рублей с маминого счета мошенникам. Далее его стали запугивать арестом матери и сестры за финансирование запрещенной организации. Чтобы «спасти» родственников, девятиклассника попросили найти машины с патриотической символикой и поджечь. Он купил легковоспламеняющуюся жидкость и совершил серию поджогов.

В Пензе на камеру попал поджигатель тополиного пуха

Возбуждено дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее стало известно, что Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Александра Терехова, который устроил поджог на ракетном корабле «Серпухов».